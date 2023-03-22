Herkes merak ediyor: Seçimde nasıl sandık görevlisi olunur? İşte başvuru şartları

Seçim heyecanı başlamışken vatandaşlar sandık görevlisi olma yollarını araştırıyor. Kimi gönüllü olarak partilere başvuru yaparken kimi ise seçimlerde görev almak için başvuru şartlarını merak ediyor. Peki seçim görevli ücretleri ne kadar, başvuru nereye yapılıyor?