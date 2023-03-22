Herkes merak ediyor: Seçimde nasıl sandık görevlisi olunur? İşte başvuru şartları
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi öncesi herkes seçimde görev yapmak istiyor. Kimi gönüllü olarak partilere müracaat ediyor kimi ise sandık görevlisi olarak seçimlerde yer almak istiyor. Peki resmen sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanlığı için 11 aday başvurusunu yaptı, bu adayların 27 Mart tarihine kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
Seçim heyecanı başlamışken vatandaşlar sandık görevlisi olma yollarını araştırıyor. Kimi gönüllü olarak partilere başvuru yaparken kimi ise seçimlerde görev almak için başvuru şartlarını merak ediyor. Peki seçim görevli ücretleri ne kadar, başvuru nereye yapılıyor?
YSK seçim süreci ile ilgili çalışmalarına devam ederken, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi başvuruları için pek çok kişi araştırma yapıyor. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı.
2019 yılında seçimde sandık görevli ücretleri şu şekildeydi:
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL