Her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği ilçeden Erdoğan'a kötü haber
Hbs Araştırma'nın İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı. 2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 50 oy alan AKP'nin eriyişi dikkat çekti.
Seçimlere aylar kala seçim anketleri büyük bir ilgi ile izlenirken; AKP'nin kalesi olarak bilinen yerlerden Erdoğan'a kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Hbs Araştırma'nın İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaptığı anketin sonuçları açıklandı. AKP bu ilçede 2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 50 oy alarak seçimi kazanmıştı.
Anket sonuçları bir önceki seçimle kıyaslandığında ilçede en çok oy kaybeden birinci parti AKP oldu.
Anket sonuçlarına göre Tuzlalıların yüzde 29,3 AKP'ye oy vereceğini söyledi.
Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:
CHP: Yüzde 24,7