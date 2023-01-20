Her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği ilçeden Erdoğan'a kötü haber

Hbs Araştırma'nın İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı. 2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 50 oy alan AKP'nin eriyişi dikkat çekti.

2023 seçim anket AKP CHP
Son Güncelleme:
Her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği ilçeden Erdoğan'a kötü haber - Resim: 1

Seçimlere aylar kala seçim anketleri büyük bir ilgi ile izlenirken; AKP'nin kalesi olarak bilinen yerlerden Erdoğan'a kötü haberler gelmeye devam ediyor. 

Son olarak Hbs Araştırma'nın İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaptığı anketin sonuçları açıklandı. AKP bu ilçede 2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 50 oy alarak seçimi kazanmıştı. 

1 10
Her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği ilçeden Erdoğan'a kötü haber - Resim: 2

Anket sonuçları bir önceki seçimle kıyaslandığında ilçede en çok oy kaybeden birinci parti AKP oldu. 

2 10
Her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği ilçeden Erdoğan'a kötü haber - Resim: 3

Anket sonuçlarına göre Tuzlalıların yüzde 29,3 AKP'ye oy vereceğini söyledi. 

3 10
Her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği ilçeden Erdoğan'a kötü haber - Resim: 4

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

CHP: Yüzde 24,7

4 10