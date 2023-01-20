Her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği ilçeden Erdoğan'a kötü haber

Seçimlere aylar kala seçim anketleri büyük bir ilgi ile izlenirken; AKP'nin kalesi olarak bilinen yerlerden Erdoğan'a kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Hbs Araştırma'nın İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaptığı anketin sonuçları açıklandı. AKP bu ilçede 2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 50 oy alarak seçimi kazanmıştı.