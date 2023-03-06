HDP'li Sancar: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 ay önce, 12 Şubat 2022'de önce 'Altılı Masa' olarak kurulan Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan da açıklama geldi.

Sancar'ın mesajını Halk TV'de gazete Bengü Şap okudu. Şap, Sancar mesajını şöyle aktardı:

"Deprem sonrası kendi adayımızı çıkarma konusunda kararlı değiliz. Bu iktidardan gerçekten kurtulacaksak kendi adayımızı çıkartmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye bekliyoruz."

Habertürk'e konuşan Sancar şöyle devam etti:

"Bizim talebimiz ve hedefimiz demokrasi ve adalettir. Biz pazarlık ve bakanlık konuşmayacağız. Talebimiz demokratik değişimi sağlayacak bir uzlaşıyı konuşmaktır. Kılıçdaroğlu'nun bunun için konuşmaya bekliyoruz.

Şahısların değerlendirilmesi, onlarla ilgili olumlu olumsuz görüş bildirilmesi bizim gündemimiz değil. Gündemimiz demokrasiye geçiş süreciyle ilgili yapacağımız görüşmedir. Toplumun güvence adresinin de biz olduğumuz konusunda hiçbir endişemiz yok."