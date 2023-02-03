HDP'li Oruç: 'Çözüm İçin İmralı'ya Yürüyoruz" etkinliğini başlatacağız

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nda hukuk dışı uygulamaların olduğunu ileri sürerek, "Hukuk sıfır noktasından çıkarılmalıdır." dedi.

NÖBETİ BİTİRDİLER

Oluç, HDP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ve diğer mahkumlara yönelik uygulandığını öne sürdüğü tecrit nedeniyle başlattıkları adalet nöbetini 32. gününde sonlandırdıklarını söyledi.

"TALEBİMİZ HUKUKUN UYGULANMASIDIR"

Tecridin, hukukun sıfırlandığı nokta olduğunu savunan Oluç, "2021 yılı Mart ayından bu yana İmralı'dan hiçbir haber alınamadı. Disiplin cezaları gerekçe gösterilerek tüm başvurular reddedilmektedir. Ulusal ve uluslararası hukuk açık açık çiğnenmektedir. Sayın Öcalan ayrıcalık değil, hukuk istemektedir. Bizler de her başvuruda 'ayrıcalık değil hukuk istiyoruz' dedik. Hukuk sıfır noktasından çıkarılmalıdır. Talebimiz, hukukun uygulanmasıdır." diye konuştu.

Oluç, 6 Şubat'ta Yüksekova ve Kızıltepe'den "Çözüm İçin İmralı'ya Yürüyoruz" etkinliğini başlatacaklarını belirtti.

Kaynak: AA