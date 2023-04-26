Selahattin Demirtaş: Silahlı yöntemleri desteklemiyoruz, HDP'nin PKK ile bağlantısı yok

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şiddet kullanımı ve silahlı yöntemleri desteklemediklerini belirterek, HDP’nin PKK ile bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Politico’nun Avrupa edisyonuna konuşan Demirtaş, "Kendimizi PKK'nın siyasi yapısı olarak nitelendirmiyoruz çünkü değiliz" ifadelerini kullanarak, “Biz bağımsız bir siyasi yapıyız" dedi.

Seçimlerle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Demirtaş, "Geçen yıllarda Erdoğan'ın otoriter baskı politikaları sebebiyle Kürtler de tüm muhalefet gruplarıyla birlikte hedef oldu. 12 seçilmiş Kürt milletvekili, 102 belediye başkanı, binlerce parti yetkilisi ve sempatizanı hapse atıldı. Onların yerlerine valiler ve diğer devlet yetkilileri kayyum atandı. Erdoğan, açıkça Kürtlere düşmanlık gösteren bir aşırı milliyetçi politikaya döndü ve ciddi anlamda Kürt desteği kaybetti. Erdoğan'ın ilk turda ciddi bir farkla kaybedeceğini düşünüyorum."

Demirtaş ayrıca, Erdoğan’ın seçimleri kaybetmesi durumunda, sonuçları kabullenip saygı göstereceğini düşündüğünü söyledi.