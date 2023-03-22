HDP cumhurbaşkanı adayı kararını bugün açıklıyor: İşte kulislerde konuşulanlar

Seçimlere sayılı günler kala HDP'nin cumhurbaşkanı adayını bugün açıklaması bekleniyor. İşte kulislerde konuşulanlar...

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HDP cumhurbaşkanı adayı kararını bugün açıklıyor: İşte kulislerde konuşulanlar

Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı gündemi meşgul eden konulan arasındaydı. HDP’nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararını bugün açıklayacak.

 Millet İttifakı’nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu olurken, Cumhur İttifakı’nın adayı da, ‘3. kez aday olabilir mi?’ sorusunun gölgesinde AKP Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Emek ve Demokrasi İttifakı içinde yer alan HDP de adaylık kararını bugün açıklayacak.

KILIÇDAROĞLU-HDP GÖRÜŞMESİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi. Kulislere yansıyan bilgiye göre görüşme 'olumlu' bir havada geçti ve taraflar buluşmadan 'memnun' ayrıldı. HDP'de destek için iki ihtimalin tartışıldığı öğrenildi.
BBC Türkçe'den Ayşe Sayın da, buluşmada yaşananları okurlarıyla paylaştı. Buna göre görüşmede, HDP'yi kapatma davasından, seçim güvenliğine, tutuklu siyasetçilerin durumuna kadar birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgiye göre görüşme 'olumlu' bir havada geçti ve taraflar buluşmadan 'memnun' ayrıldı.

HDP heyeti, Kılıçdaroğlu’na adaylık nedeniyle 'hayırlı olsun' dileğini iletti.
Seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılan görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun doğrudan bir destek talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili gelişmeleri sorduğu görüşmede, HDP heyeti ise davanın ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru hakkında bilgi verdi.

Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’ın da yer aldığı görüşmede HDP heyeti, kapatma olasılığına karşı Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girme yönünde hazırlıkları olduğunu anlattı.

GAZETECİLERDEN İDDİALAR

HDP’den açıklama beklenirken, gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin, “HDP eğilimini ortaya koymuş görünüyor, her halükarda aday çıkarmayacak” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise, “HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarmama kararı aldı” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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