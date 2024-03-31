Hatay'da seçim yarışında son durum: Lütfü Savaş yeniden seçilecek mi?

Tüm Türkiye bugün sandık başına gitti.

Doğu illerinde saat 7:00'da başlayan ve 16:00'da biten oy verme işlemi, Batı illerinde saat 8:00'da başladı ve 17:00'da bitti.

Sonucu merakla beklenen şehirlerden biri de Hatay.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve 1 milyon 78 bin 130 seçmenin olduğu Hatay'da oy verme işlemleri tamamlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçe belediye başkanının belirleneceği seçimlerde büyükşehir belediyesi başkanlığı için 2'si bağımsız olmak üzere 24 aday yarışıyor.

Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 kayıtlı seçmen bulunuyor.

LÜTFÜ SAVAŞ YENİDEN KAZANABİLİR Mİ?

Depremdeki yıkımın sorumlularından biri olarak gösterilen CHP'nin adayı ve mevcut Hatay BB Başkanı Lütfü Savaş, AKP adayı Mehmet Öntürk, DEM Parti adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu, İYİ Parti Adayı Nüsret Cömert, Yeniden Refah Partisi Adayı Nuri Parlak, Saadet Partisi adayı Necmettin Çalışkan ve Emek Partisi adayı Halil İmrek ile yarışacak.

Savaş ayrıca TİP'in aday gösterdiği, ardından Turgay K. isimli bir şahısla telefonda "para ile çekilme" pazarlığı yaptığı kayıtları ortaya çıktığı için desteğini çektiği Gökhan Zan ile de yarışıyor.

Eski İYİ Partili Zan, kayıtların Deep fake olduğunu söylemiş, bunun bir kumpas olduğunu belirtmiş ve Lütfü Savaş'ı suçlamıştı.

Ses kayıtları dışında da Zan ile Savaş arasında sözlü atışma olmuştu.

SAVAŞ: SANDIKLARIMIZI TERK ETMİYORUZ

Lütfü Savaş, CHP'nin Hatay'daki il binasında açıklamalarda bulundu.

Savaş, "Sandıklarımızı terk etmiyoruz, sahip çıkıyoruz" dedi.

SEÇİM YASAĞI KALKTI

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla güncel veriler gelmeye başladı.

İşte güncel oy oranları

Açılan sandık

AA: %7,38- ANKA: %10.25

CHP-Lütfü Savaş

AA: % 37.93

ANKA: %46.98

Cumhur İttifakı-Mehmet Öntürk

AA: %45.49

ANKA: %47,12

DEM Parti-Perihan Pakize Sinemillioğlu

AA: % 1.33

ANKA: % 2.35

İYİ Parti-Nüsret Cömert

AA: %1,5

ANKA: % 1,52

YRP-Nuri Parlak

AA: % 2.56

ANKA: % 1,98

Kaynak: Gerçek Gündem