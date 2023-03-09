Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları!

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,6 oy alarak seçildi. Millet İttifakı'nın adayı olarak çıkan Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 30,6 olurken, diğer liderlerin oy oranları şöyle olmuştu: