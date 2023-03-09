Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları!
Türkiye yaklaşık 2 ay sonra "tarihin en önemli seçimi" olarak nitelendirilen bir seçim yapmaya hazırlanıyor. Halk sandığa gitmeden önce anket şirketlerinin de sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki hangi anket şirketi daha isabetli tahminler yapıyor?
2023 seçimlerine sayılı günler kala, anket firmaları da sonuçları birer birer açıklamaya başladı. Onlarca firma içinden hangisine güveneceğini bilemeyen halk ise 2018 seçimlerinde hangi şirketin daha isabetli tahminlerde bulunduğunu araştırmaya başladı.
24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI
24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,6 oy alarak seçildi. Millet İttifakı'nın adayı olarak çıkan Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 30,6 olurken, diğer liderlerin oy oranları şöyle olmuştu:
Selahattin Demirtaş: Yüzde 8,4
Meral Akşener: Yüzde 7,3
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,9
Doğu Perinçek: Yüzde 0,2
İTTİFAKLARIN VE PARTİLERİN OY ORANLARI
2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 53,7 oy oranına ulaşarak parlamento çoğunluğunu da elde etti. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 33,9 olurken partilerin oy oranları ise şöyle oldu: