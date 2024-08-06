Hamas'tan Türkiye'ye Haniye Teşekkürü

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’da suikasta uğramasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür edildi.

Hamas'tan Türkiye'ye Haniye Teşekkürü

Hamas, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.

İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.

Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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