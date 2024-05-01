Hamas'tan Bahçeli'nin Filistin halkına desteğine övgü dolu sözler

Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumuna ilişkin 'memnuniyet' duyduklarını belirtti.

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Hamas'tan Bahçeli'nin Filistin halkına desteğine övgü dolu sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumu Hamas tarafından övgüyle karşılandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan 'memnuniyet' duydukları belirtildi.

Açıklamada, Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu ifadeleri kullanıldı.

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