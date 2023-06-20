Toplamda 32 yıl 8 ay ceza isteniyor: HKP lideri hakkında yeni dosya

“Vatan Satıcı, Yezid Dincisi ve Amerikan Piyonu” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek CİMER’e şikayet edilen ve hakkında dava açılan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla 1 yıl 9 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Haziran 2022 tarihinde görülen duruşmada HKP lideri Nurullah Efe ve avukatı Ayça Okur’un yaptığı savunmalar nedeniyle mahkeme ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Efe ve avukatı Okur hakkında soruşturma başlattı.

“HUKUK GARABETİ...”

Konuya ilişkin açıklama yapan Nurullah Efe’nin avukatı Ayça Okur, şunları söyledi:

“Bugün size bir hukuk garabetini anlatacağım. AKP’giller Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe’yi siyaseten susturmak için aynı olaydan ikinci kez soruşturma başlattı. Yetmedi duruşmasında avukatlık görevini ifa ederek daha 6 yaşında bir çocuğun tarikat müridiyle evlendirilmesi nedeni ile yapılan yargılamada tarikat üyelerinin adliye önünde yargılamayı protesto etmesine izin verilirken genel başkanın adliye önünde açıklama yapmasına izin vermeyen, her sözüne her açıklamasına dava açan anlayışı telin içerikli savunma yapan şahsımıza da soruşturma başlattı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında başlatılan en son soruşturma İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10.06.2022 tarihinde yaptığı savunma nedeniyle mahkemenin yaptığı suç duyurusu sonucu açıldı. Oysa o duruşmadaki sözleri nedeni ile şu anda İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 E. No’lu dosyasında dava derdest.

“SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI HİÇE SAYILDI”

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi bununla da yetinmedi. Anayasa madde 36 ve TCK madde 128’deki düzenlemeye de aykırı olarak savunma dokunulmazlığını hiçe sayarak yaptığım savunmamdan dolayı bizim hakkımızda da suç duyusunda bulunmuştu. Soruşturma açıldı.

Ancak tüm bunlar yargılandığı davalardan istenen ceza miktarı ise 32 yıl 8 ay, şimdiye kadar aldığı ceza miktarı 11 yıl 8 ay olan Nurullah Efe’ye sökmez. Bu ülkenin en vatansever en halksever partisi HKP’ye de sökmez. Ve AKP’gillerin ve reisinin ensesinden devrimci nefeslerini hiç eksik etmeyen Halkçı Hukukçularımıza da sökmez.

Genel Başkanımız Nurullah Efe her olayda, her soruşturma ve davada gerçek insan, gerçek devrimci olduğunu, tüm hayatını insanlığın kurtuluş davasına nasıl vakfettiğini korkusuzca, yiğitçe göstermektedir. Sonunda kazanan gerçek insanlar olacak, mücadelemiz tarihin şanlı sayfalarında yerini alacaktır.

NE OLMUŞTU?

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’ye bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda Efe hakkında Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılan diğer davalarda toplam 32 yıl 8 ay ceza isteniliyor.