Halk Yanıtladı: Muhalefetin Cumhurbaşkanı Aday Kim Olmalı?

Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oyunda düşüş olmasına rağmen birinci olan AKP, 31 Mart Yerel Seçimlerinde 22 yılın ardından bu yana ilk kez ikinci olmuştu. CHP, ise büyük bir sükse yaparak oyların yüzde 37,77’sini alarak sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı.

Seçimin ardından yapılan anketlerde de CHP sürekli birinci parti olarak çıkıyor, AKP’nin oyları ise günden günde eriyor. Bu anketlere bir yenisi daha eklendi.

T24’te yer alan habere göre, AREA Araştırma Şirketi'nin Türkiye'de Siyasi Durum Araştırması'nda halka gündeme ilişkin sorular yöneltildi. “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusuna CHP diyenler yüzde 32,1 ile çoğunluğu aldı.

22 yıldır ülkeyi yöneten iktidar partisi AKP, bu araştırmaya göre de ilk kez yüzde 30’un altına düştü. Ankete katılanların yüzde 29’u AKP cevabını verdi. AKP, Mayıs 2023 seçimde yüzde 35,6 oy oranına sahipti. Cumhur ittifakının ortağı MHP ise genel seçimlere göre oy oranını 0,3 yükselterek 10,4’lük oy oranına erişti.

DEM Parti’de oylarını yükseltti. 14 Mayıs’ta 8,8 oy alan parti, ankette 9,6’lara ulaştı. Yine son Genel Seçime Göre, İYİ Parti’nin oy oranı 3,6 puan düşerek 6,1 oldu. Zafer Partisi’nin de oy oranının iki katından fazlasını kazanarak 5’e yükseldiği görüldü. Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) ise oy oranı 4,3’e çıkarak 1,5 puan yükseldi.

ERKEN GENEL SEÇİM OLMALI MIDIR?

Kamuoyu araştırmasında “Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?” sorusu da soruldu. Buna göre, yüzde 53,3 oranında evet cevabı verildi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 41,2 oldu. Yüzde 5,5 ise herhangi bir fikir beyan etmedi.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İSTEYENLERİN ORANI FAZLA

Ülkenin yönetim sisteminin değişip-değişmemesi yönünde sorulan soruya ise Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 35,4 olurken; çoğunluk yüzde 54,5 ile parlamenter sisteme dönüş istedi. Yüzde 10,1 kişi de fikir belirtmedi.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAY KİM OLMALI?

Ankette dikkat çekici bir diğer veri ise “Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?” sorusuna verilen yanıtlar oldu. Buna göre yüzde 25,3’le Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş birinci oldu. Yavaş’ı ise yüzde 19,6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. İmamoğlu’ndan sonra yüzde 7,8’le üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ise yüzde 2,1 oranla dördüncü oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem