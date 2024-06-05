Hakkari Belediye Başkanına 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmesinin ardından eylemler sürüyor

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediyesi’nin DEM Partili Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a hapis cezası verilmesinin ardından kararı protesto eden yurttaşlar sokağa çıktı.

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İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediyesi’nin DEM Partili Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yargılandığı davada mahkeme Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yerine kayyum atanmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezasıYerine kayyum atanmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezasıSiyaset

Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar tepki için sokağa çıktı. DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ile polis arasında gerginlik yaşandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve beraberindeki milletvekili heyeti Hakkari Valiliği önünde basın açıklaması yapması beklenirken Emniyet güçleri valilik binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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