Hakan Fidan, Özbekistan’da Resmi Temaslarda Bulundu

İki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği görüşmenin ardından, çeşitli iş birliği fırsatlarının ele alındığı bildirildi. Ziyaretin, Türkiye ve Özbekistan arasındaki diplomatik ve stratejik bağları güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bakan Fidan, görüşmede “Özbekistan bizim ikinci vatanımız. Aramızdaki işbirliğini kurumsallaştırarak daha da ileriye taşımak konusunda liderimizin ortaya koyduğu çok büyük bir irade var. İki ülke arasındaki stratejik işbirliğini modern zamanların hem ihtiyaçlarına hem de meydan okumalarına cevap verecek şekilde tahkim etmek, kurumsallaştırmak hem Türk dünyası açısından hem de iki ülke açısından son derece önemli diye düşünüyorum Haziran ayında Ankara’da gerçekleşen yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı gerçekten tarihi bir dönüm noktasıydı. Liderlerimiz, iki ülke açısından önemli kararlar aldılar Taşkent’te hem İçişleri Bakanımız hem de Mit Başkanımız ile beraber önemli bir ziyaret yapmaktayız. Haziran’da liderlerimizin aldığı kararların hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA