Hakan Fidan: Netenyahu Savaşı Yeniden Başlatabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısında konuştu. Temel gündemi Gazze olan toplantıda Bakan Fidan “Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı konusunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor” dedi.

Bakan Fidan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'ÇÖZÜMLERİMİZİ ORTAYA KOYMAMIZ GEREK'

Bölgemizdeki sorunların yansımaları hiçbir zaman bölgemizle sınırlı kalmıyor. Bizler bölgemizdeki sorunlarla ilgilenmezsek üçüncü ülkeler gelip bölgesel meselelerde belirleyici politikalar izliyorlar. Şu hususun artık kabul edilmesi gerekiyor: Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları bölgemize huzur getirmedi. Tam aksine yabancı güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda attığı adımlar bize savaş, istikrarsızlık ve yoksulluk olarak geri döndü. Bu gözlemden hareketle çevremizdeki sorunlarla daha yakından ilgilenmemiz ve kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor.

'MISIRLI YETKİLİLER BÜYÜK ÇABA SERGİLEDİ'

Türkiye ve Mısır, Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde bu doğrultuda önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Her konuda daha fazla istişare ve işbirliği içerisindeyiz. Bu meselelerin başında Filistin'deki durum geliyor. Her şeyden önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için gösterdikleri çabalardan ötürü Mısırlı kardeşlerimize teşekkür borçluyuz. Mısırlı yetkililer Katar ve diğer ülkelerle beraber büyük bir çaba sergiledi. Şimdi bu ateşkesin kalıcı olması için tüm uluslararası toplumun seferber olması gerekiyor.

'SAVAŞI YENİDEN BAŞLATABİLİR'

Pazar günü Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle görüşme yaptım. Hamas tarafı ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor. Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı konusunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ihtiyacı var.

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi