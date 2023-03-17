Hadi Özışık, "ankette Erdoğan önde" diye duyurmuştu: Bahisler tepetaklak oldu, Kılıçdaroğlu fark attı
Gazeteci Hadi Özışık'ın programında 'anket' diyerek paylaştığı ancak daha sonra 'bahis' olduğu anlaşılan verilerde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı.
İktidara yakın olan ancak Sedat Peker'in ifşalarının ardından iktidarla arası açılan gazeteci Hadi Özışık'ın, geçtiğimiz gün 'anket' diyerek duyurduğu oranların 'bahis' olduğu ortaya çıkmıştı.
Election Betting Odds adlı bahis sitesinde, önceki günlerde kullanıcıların yüzde 60.5 oranında seçilme şansı verdiği Erdoğan'ın 'seçilme şansı' günden güne düşmüştü. (İlgili haber için tıklayabilirsiniz)
Hadi Özışık’ın programına aldığı Osman Diyadin, önceki gün Hadi Özışık'ın programına bağlanarak bahis sitesindeki son oranları paylaşmıştı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60.5, Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.4 idi.