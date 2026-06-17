Günlerdir Tartışılıyordu: Özgür Özel'in 'Yedek Partisi' Belli Oldu

Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurmaya hazırlandığı belirtilirken dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı. İddiaya göre Özel cephesi , CHP'nin seçime girememesi ihtimaline karşı yedek plan olarak Anadolu Birliği Partisi'nin hazır tutuyor.

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Günlerdir Tartışılıyordu: Özgür Özel'in 'Yedek Partisi' Belli Oldu
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CHP'de mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kuracağı iddiaları siyaset kulislerinin en sıcak başlığı olmaya devam ediyor. tv100 yayınında gazeteci Aytunç Erkin, Özel'e yakın kaynaklardan edindiği çarpıcı bilgiyi paylaştı.

Erkin'in aktardıklarına göre, Özel cephesinin olası bir kopuş ihtimaline karşı hazır tuttuğu seçeneklerden biri, seçime girme yeterliliğini almış olan Anadolu Birliği Partisi. Erkin, bu adımın ancak bir 'felaket senaryosunda' gündeme geleceğinin altını çizdi.

Özgür Özel ve ekibi, 26 Temmuz 2026'da bir kurultay yapılamaması ve partinin seçime girememe ihtimalini 'felaket senaryosu' olarak tanımlıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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