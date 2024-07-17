Gözler CHP MYK’da! Gündem Tanju Özcan Krizi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tüzük kurultayı, KKTC ziyareti, il başkanları toplantısı hazırlıkları, Meclis gündemindeki konular, emekli maaşı zammı gündemleriyle bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

Toplantının en önemli gündem maddesi ise, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiriler olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Özcan, Kılıçdaroğlu'na "Sen tanrı mısın, tarikat lideri misin?" şeklinde ifadelerle yüklenmişti. Bu durum, parti içinde ciddi bir tepkiyle karşılandı.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLİR Mİ?

CHP MYK'nın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP'nin 7’nci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevki gündemine alması bekleniyor. CHP milletvekilleri ve örgütleri, Özcan’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini kararını almazsa partide yeni bir kriz yaşanabileceğini ifade ediyor.

DAHA ÖNCE DE PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Özcan daha önce CHP tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle ihraç edilmiş, ardından Parti Meclisi tarafından affedilerek geri dönmüştü. Kulislerde, Özcan’ın disipline sevk edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP MYK'nın, bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapacağı toplantıda, Kıbrıs Barış Harekatının 50’nci yıl dönümü dolayısıyla Özel ve CHP heyetinin KKTC ziyareti gündemde olacak. Özel’in Romanya ve Bosna Hersek’teki yaptığı temaslar da değerlendirilecek.

CHP’nin 27-28 Temmuz’da, Muğla’da yapmayı planladığı il başkanları toplantısının hazırlıkları da MYK toplantısının gündeminde olacak.

CHP’nin 4-9 Eylül tarihlerinde Sivas’ta düzenleyeceği Tüzük Kurultayı hazırlıkları da sürüyor. MYK’nın Tüzük Kurultayı hazırlıklarını da ele alması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler'in, 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı. MYK, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 liralık artış ve asgari ücrete ara zam yapılmamasını da değerlendirecek.

9'UNCU YARGI PAKETİ

CHP TBMM Grup Başkanvekillerinin de katılacağı MYK toplantısında, Meclis gündemi de ele alınacak. Bu kapsamda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Vergi Paketi, 9’uncu Yargı Paketi ve Hayvan Hakları Yasası’nın MYK gündemine gelmesi bekleniyor.