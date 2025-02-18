Gözaltılar, Tutuklamalar, Kayyımlar... Özgür Özel 'Herkes Hedefte' Diyerek Birlik Çağrısı Yaptı

78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin konuşan Özel, Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden alınmamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine revizyonunu beklediğini söyleyen Özel, "Bir sorumlu vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"AÇLIK, YOKSULLUK KONUŞULMASIN İSTİYOR"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

İstiyor ki yaptığı haksızlıkları, hukuksuzlukları konuşalım yoksulluğu konuşmayalım. Yenidoğanı konuşmayalım, öğrencinin açlığı, yoksulluğu konuşulmasın istiyor. Ramazan geliyor. Tokların açların halinden anlaması için üzerlerine farz olmuş ibadet geliyor. Tokların açların halinden anlamadığını gayet iyi biliyorlar. Ramazan kolisi geçen yıl 950 liraydı, bu yıl bin 610 lira.

Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim diyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum.

"ASGARİ ÜCRET TAM ALTIN ALAMAZ HALE GELDİ"

Asgari ücret ilk kez 1951'de belirlenmiş ve üzerinden 74 sene geçmiş. İlk kez bu sene bir tam altın alamaz hale gelmiş. Bugün Cumhuriyet altını 23 bin 470 lira, asgari ücret bunun altında! 74 yıldır ilk kez asgari ücreti bir altın alamaz hale getiren Erdoğan'ı Ayşe teyzemle Mehmet amcama şikayet ediyorum!

GÖZALTILARA TEPKİ

Kötü haberle uyanmak muhalefetin ana gündemi haline geldi. Toplumsal muhalefetin parçaları olan pek çok yapının, yaratılmaya çalışılan bir algıyla, bir konferansa davetlilermiş gitmişler, bugün onların her birinin kapısına polis dayandı ve yeni bir operasyon başladı. Kayyumlar halkın iradesini bir kez daha yok sayıyor. 11 ayda iki tanesi CHP belediyesi olan 11 belediyeye kayyum atandı. Taban tabana zıt siyasetler yapan partiler de olsa, bu iktidarın karşısında tüm partilere düşen 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'...

GAZETECİLERE 'BİLİRKİŞİ' DAVASI

Gazetecilere 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Sanıyorlar ki Halk TV'yi susturabiliriz! Bugün de aralarında 4 gazetecinin olduğu 52 kişi yeni bir şafak operasyonuyla sindirilmeye çalışılıyor. Herkes birden bu iktidarın baskısının altında ve sopasının hedefinde. Ormanı yakıyorlar, hepimizi yakıyorlar. Hep birlikte sahip çıkmak zorundayız.

O HÜDAPAR domuz bağcıların partisidir. O HÜDAPAR, kadına karşı şiddetin simgelendiği, vücut bulduğu partidir, o parti 'bekar kadınları sahiplendirmek lazım' diyen partidir. O HÜDAPAR, bayrağa, devlete, Atatürk'e karşıdır, demokrasiden yararlanıp demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. O HÜDAPAR'a sözüm yok ama Erdoğan'a sözüm var, 'Kimler kimlerle beraber Tayyip Bey, kimler kimlerle beraber...'

SİNAN ATEŞ DAVASI

Ankara'nın orta yerinde bir cenaze duruyor. Sinan Ateş'in annesi geldi, kapı kapı geziyorum evladım dedi. Evladım bana söyledi, kalemimi kırdılar dedi.

Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Yaşanan ve yaşatılan süreç bir sivil darbe girişimidir. Darbeyi askerler yaparsa askeri darbedir, siviller yaparsa sivil darbedir. Darbe ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Bütün dünya muhalefetin gözünün içine bakar. Benzer süreçlerde kapalı olan Meclis'in açılması çağrısını yapmış, vekilleri Meclis'te toplamış bir partiyiz. "CHP, milletimiz kendisine yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisidir. Bu darbeye meydan okuyoruz." diyen kişi benim. Bir CHP'li de bunun dışında bir tutum ve tavır içinde olmamıştır.

Sayın Erdoğan geçen sefer 5 ay önce darbeyi haber verenler, 'darbe geliyor' diyenler sana anlatsın. O günler ve bugünler birbirine nasıl benziyor. Bugün sistematik bir şekilde kurduğunuz darbe ittifakını görmüyor değiliz. O darbe ittifakı, bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmek isteyenlere karşı dimdik ayaktayız. Partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber iktidarı alacağız. Hiçbir darbeden medet ummadık, hiçbir darbeye de teslim olmadık, olmayacağız.

Kaynak: Haber Merkezi