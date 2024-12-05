Gerçek Gündem Açıklamıştı: DEVA, Saadet ve Gelecek Partilerinin Birleşmesi Ne Durumda?

Gerçek Gündem muhabiri Ünsal Ergel, Saadet-Gelecek-DEVA partilerinin grup oluşturmak için anlaşmaya vardığı iddialarını aktarmıştı. Gelecek-Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin grup oluşturması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Özdağ, Grup Başkanlığı görevinin devam ettiğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Mahmut Arıkan’ın Grup Başkanı olacağını, kendisi ile İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya’nın grup başkanvekilliği yapacağını kaydetti.

Dün Gelecek-Saadet grup toplantısının ardından Ahmet Davutoğlu ile Mahmut Arıkan’ın bir araya geldiğini belirten Özdağ, Davutoğlu'nun İstanbul’da Pazar günü milletvekilleriyle toplantı yapacağını aktardı.

TBMM’de Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi olarak grup kurulması konusunda 15-16 aydır çalışma yaptıklarını anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

“Biz burada 20 kişilik bir grup kurduk, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olarak. Biz Gelecek Partisi olarak bir fedakarlık yaptık. Bizim adımız Gelecek ama Saadet adıyla kurulduk ve biz bütün konuşmalarımızı, bütün basın toplantılarımızı Saadet adıyla yapıyoruz, anlaştık. Grup Başkanı ben olmuştum, grup başkanvekilleri de İsa Bey ile Bülent Bey olmuşlardı ve biz 18 aydır beraberce çalışıyoruz. Bu verimli bir grup oldu ve parlamentonun da yüz akı oldu. Biz Süreyya Yıldızı gibi çalışıyoruz. 20 kişiyle sanki 200 kişilik bir milletvekili sayımız var. En çok soru önergesi, en çok kanun teklifi, grup önerileri veren, grup önerilerinde konuşan, basın toplantıları yapan bir grubuz. Oldukça insicamlı çalıştık. Ama ben şahsım olarak bunu yeterli bulmayanlardanım. 15-16 ay önce biz üç partiye böyle bir teklifle gitmiştik, ‘Bir çatı kuralım, yine her parti tüzel kişiliğini muhafaza etsin’ diyerek. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama henüz ete kemiğe bürünmedi.”

DAVUTOĞLU, MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI YAPACAK

Selçuk Özdağ, dün Gelecek Saadet grup toplantısının ardından Ahmet Davutoğlu ile Mahmut Arıkan’ın grup odasında bir araya geldiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Sohbet ettiler ama konu bu değildi Konu Suriye idi. Suriye üzerinde fikir alışverişinde bulundular. Akşam da Sayın Babacan Sayın Davutoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin içeriğini bilmiyorum. Pazar günü Sayın Genel Başkan Davutoğlu, İstanbul’da milletvekili arkadaşlarımızla bir toplantı yapacak, orada içerikleri öğrenmiş olacağız. Bizleri çağırdı ama neyle ilgili olduğunu bilmiyorum.”

'İKTİDARA KARŞI ALTERNATİFLER OLUŞTURMAMIZ LAZIM'

Parlamentoda güçlü muhalefete ihtiyaç olduğunu belirten Özdağ, iktidarın Türkiye’nin problemlerini çözebilecek kapasiteden çok uzaklaştığını ifade etti. Özdağ, şunları söyledi:

“Bir Adalet Bakanı düşünün ki Özgür Özel Bey’e ve milletvekillerine ‘Bu şekilde hitap ederseniz sonunuz eski genel başkanınız gibi olur’ diyerek ihsası reyde bulunuyor. Yargıya müdahale ediyor, bir Adalet Bakanı. Sayın Cumhurbaşkanı zaten hukuku tanımıyor artık. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin kalmadığını görüyoruz. Yürütme, yasama ve yargıya müdahale ediyor.

Ekonomi mefluç zaten, felç halde. İnsanlar aç, işçisinden memuruna emeklisine… Basın özgürlüğü zaten askıya alınmış durumda. Dış politika da savruldu. Bugün Mısır’la Yunanistan ile AB ile zaman zaman Rusya ile zaman zaman Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile yapmış olduğumuz yanlış işler, med cezirler bugün İsrail’i ve ABD’yi şımarıklaştırdı. Üçüncü dünya ülkesine doğru savrulduk dış politikada da savrulmuş bir iktidar. O zaman bu iktidara karşı alternatifler oluşturmamız lazım. Bu alternatifler üzerine kafa yormamız lazım.”

'İSİM KONUSU ETE KEMİĞE BÜRÜNMEDİ'

Üç parti Meclis’te grup oluşturursa yeni bir isim belirlenip belirlenmeyeceği sorusu üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

“O konu da henüz ete kemiğe bürünmedi. Bir grup kurma konusunda partiler tüzel kişiliklerini muhafaza etsin diyerek 16 ay önce bunu konuşmuştuk. O günden beri hem Gelecek Partili hem Saadet Partili hem DEVA Partisi milletvekilleri kendi aramızda think tank yaptık. Fikir cimnastiği yapıyoruz, konuşuyoruz. Hepimiz beraber seçildik, bir millet ittifakı üzerinden seçilerek geldik. Yeniden Refah Partili, Demokrat Partili milletvekilleriyle de konuşuyoruz, bağımsız milletvekilleriyle de konuşuyoruz.

Benim istediğim şu, parlamentoda merkezde güçlü bir blok olursa çok daha etkin oluruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Cumhur İttifakı’nın getirdiği kanunlar içerisindeki, elma şekerlerinin içindeki zehirlere dur deriz ve milletimizi daha çok bilgilendiririz diye düşünüyorum. Ama takdir milletvekillerinin, takdir partilerin karar organlarının.”

Kaynak: ANKA