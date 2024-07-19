Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark...

ORC Araştırma, 12-17 Temmuz tarihleri arasında 17-29 yaş arası gençlerle görüşecek anket yaptı. Ankete katılan katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. İşte Türkiye'de gençlerin en beğendiği siyasetçiler şöyle sıralandı...

Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Anket ORC Araştırma
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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 1

ORC Araştırma şirketi, 12-17 Temmuz'da bin 750 kişiyle görüşerek bir anket çalışması yaptı. Ankete şirketi, 17-29 yaş arası gençlere, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde:

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,9

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 3

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,1

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 4

Özgür Özel: Yüzde 19,5

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 5

Mansur Yavaş: Yüzde 17

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 6

Ümit Özdağ: Yüzde 14,5

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 7

Hakan Fidan: Yüzde 14,1

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13,2

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 9

Fatih Erbakan: Yüzde 10,7

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 10

Süleyman Soylu: Yüzde 9,4

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark... - Resim: 11

Mustafa Sarıgül: Yüzde 8,2

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