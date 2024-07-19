Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark...

ORC Araştırma şirketi, 12-17 Temmuz'da bin 750 kişiyle görüşerek bir anket çalışması yaptı. Ankete şirketi, 17-29 yaş arası gençlere, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde: