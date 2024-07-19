Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Dikkat Çeken Fark...
ORC Araştırma, 12-17 Temmuz tarihleri arasında 17-29 yaş arası gençlerle görüşecek anket yaptı. Ankete katılan katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. İşte Türkiye'de gençlerin en beğendiği siyasetçiler şöyle sıralandı...
ORC Araştırma şirketi, 12-17 Temmuz'da bin 750 kişiyle görüşerek bir anket çalışması yaptı. Ankete şirketi, 17-29 yaş arası gençlere, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu.
Araştırmanın sonuçları şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,9
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,1
Özgür Özel: Yüzde 19,5
Mansur Yavaş: Yüzde 17
Ümit Özdağ: Yüzde 14,5
Hakan Fidan: Yüzde 14,1
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13,2
Fatih Erbakan: Yüzde 10,7
Süleyman Soylu: Yüzde 9,4
Mustafa Sarıgül: Yüzde 8,2