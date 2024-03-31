Geçen seçimde kayyum atanmıştı: Diyarbakır'da DEM Parti'nin adayı farkla önde
Geçen seçimlerin ardından kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük önde gidiyor.
Diyarbakır’dan gelen son sonuçlara göre DEM Parti’nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük, yüzde 63,79 oranıyla yarışı önde götürüyor. Bucak Küçük’ü, AKP’nin adayı Mehmet Halis Bilden takip ediyor.
2019 yılında da Diyarbakır’ı HDP’nin adayı 62,93 oy oranıyla kazanırken, AKP’nin adayı 30,99 oy almıştı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne AKP iktidarı tarafından kayyum atanmıştı.
Diyarbakır’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına Adnan Selçuk Mızraklı’nın yerine Diyarbakır Valisi hasan Basri Güzeloğlu atanmıştı.