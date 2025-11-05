Gazze İçin Kritik Görüşme: MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetini Ağırladı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas heyetini ağırladı.

Son Güncelleme:
Gazze İçin Kritik Görüşme: MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetini Ağırladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, Hamas heyeti Gazze Ateşkes Anlaşması kapsamında ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, arabulucu ve garantör olan Türkiye'nin rolü ve çabaları için teşekkür etti.

İZLENECEK YOLLAR TARTIŞILDI

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi. İki heyetin ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuştuğu görüşmede, bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verildi, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bakan Fidan'dan Çarpıcı Gazze Mesajı! 'Türkiye Hazır'Bakan Fidan'dan Çarpıcı Gazze Mesajı! 'Türkiye Hazır'Dünya

İsrail ile ABD Arasında Kritik Gazze Görüşmesiİsrail ile ABD Arasında Kritik Gazze GörüşmesiDünya

Ankara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz'le Kritik MesajlarAnkara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz'le Kritik MesajlarGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze Hamas İbrahim Kalın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yapıcıoğlu Arasında Sürpriz Görüşme Külliye'de Sürpriz Görüşme
İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı, Adaylığını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı, Adaylığını Açıkladı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek