FETÖ dosyalarındaki delildi: AYM'den dikkat çeken karar

Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü’deki köşesinde “Anayasa Mahkemesi’nin kararı: Ankesör görüşmeleri kesin delil” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin yazısında, Fethullahçıların irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullanmasının FETÖ dosyalarında delil olarak kullanılması üzerine Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği karara dikkat çekti.

Erkin, “Yüksek Mahkeme, Yargıtay'ın bu konudaki benzer kararlarına dikkat çekerek, HTS verilerinin delil olarak kullanılmasının kanuni bir temele dayanmadan veya hukuka aykırı şekilde elde edildiğine yönelik iddialar açısından bir ihlal bulunmadığına hükmetti” diye belirtti.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde üst konumda bulunan kişilerin örgüt içi iletişimi sağlamak amacıyla örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alan ve örgütte kendilerinden alt konumda olan kişileri ankesör/kontörlü sabit hatlardan aradıklarını tespit etti. Başsavcılık, Batman'da görev yapan asker kişilerden bu yapılanmaya mensup olanların tespiti amacıyla- başka surette delil etme imkanı bulunmadığı için- il merkezindeki 40 ankesörlü telefona ait hatların HTS kayıtlarının (arama ve mesaj geçmişi) Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu'ndan (BTK) getirtilmesini istedi. 2012-2017 arasında yapılan aramalar üzerinde çalışma yapıldı.

Astsubay M.A. da bu sırada Ankara'da görev yapıyordu. Batman'da görev yaptığı dönemdeki HTS kayıtlarının incelenmesinin ardından 11 Nisan 2018'de gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda telefonuna, 3 Mart 2012- 19 Haziran 2015 arasında 24 ardışık, 46 tekil arama yapıldığı ortaya çıktı. Astsubay M.A.'yı arayan kişinin de diğer askeri personeli aynı dönemde arayan “örgütün mahrem sorumlusu” olduğu belirlendi. Astsubay tutuklandı ve 2 Temmuz 2918'de hakkında iddianame düzenlendi, yargılama sonucunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. (Silahlı terör örgütüne üye olma)

2020'ye geldiğimizde…

Astsubay M.A. ankesör ve sabit hatlarla yapılan iletişimin tespitinin hukuka aykırı elde edildiği için adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasında bulundu ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.8 Mart 2023'te, Yüksek Mahkeme, Yargıtay'ın bu konudaki benzer kararlarına dikkat çekerek, HTS verilerinin delil olarak kullanılmasının kanuni bir temele dayanmadan veya hukuka aykırı şekilde elde edildiğine yönelik iddialar açısından bir ihlal bulunmadığına hükmetti. Kararın belgeleriyle 52 sayfadan oluştuğunun da altını çizelim.