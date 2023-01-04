Fatih Portakal Altılı Masa'nın yetkili ismiyle görüştü görüştü: 'Birkaç pürüz dışında ay çok net belli'
Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı son yayınla dikkatleri üzerine çekti.
Gazeteci Fatih Portakal Altılı Masa içerisindeki bir partinin üst düzey bir ismiyle yaptığı görüşmeyi aktardı.
Gazeteci Fatih Portakal, aktif gazetecilik kariyerini sonlandırdıktan sonra YouTube kanalından yaptığı yayınlarla izleyicileriyle buluşmaya devam etmeye karar verdi.
Sık sık yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Portakal, son olarak Altılı Masa ile ilgili bir kulis haberini izleyicileriyle paylaştı.