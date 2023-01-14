Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı: Bunu yeterli görmüyoruz!

Erbakan, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Antalya’da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Partisinin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, "Genel merkezimizin Aralık ayının başında Türkiye genelinde yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Bu seçim döneminde gayretli çalışmayla oy oranını yüzde 10'un’üzerine taşımak için çalışacağız. Seçimlerde milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak" dedi.

ÜYE SAYISI

Yeniden Refah Partisi’nin 270 binin üzerinde resmi üye sayısının olduğunu kaydeden Erbakan, “100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatımız tamamlandı. Birinci, büyük kongremiz 17 Kasım 2019'da tamamlandı. Ankara'da 40 binin üzerinde katılımla gerçekleştirildi. 2. kongremiz 65 bin insanın katılımıyla gerçekleşti. Yargıtay son 7 aylık üye kayıt sayılarını açıkladı. Bu son 7 ayda oransal olarak üye sayısını en fazla artıran parti olduk. 54 bin 309 yeni üye kaydederek yüzde 25’lik bir büyüme sağladık. Resmi üye sayısı 275 binin üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKTA YER ALMAYACAĞIZ"

Seçimlere herhangi bir ittifak içinde girmeyeceklerini işaret eden Erbakan, “Bizim prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz son derece hassas. Bu noktada bir ulaşma noktasında bir uzlaşma olmadığı takdirde herhangi bir ittifakta yer almamız mümkün değil. Yeniden Refah Partisi kendi başına seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almadan girecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA