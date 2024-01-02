Fatih Altaylı'dan İsrail ile ticari ilişkiler sürerken yapılan mitinglere eleştiri: İsrail'i destekleyenlerden farkınız ne?

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için dün Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.

Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İsrail'e 'boykot' çağrısında bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazısında mitingi eleştirdi.

Altaylı, İsrail ile Türkiye'nin ticari ilişkileri sürerken bu tarz mitinglere katılan vatandaşları eleştirerek "Bizde bu mitinglere katılanlar kendi hükümetlerinden hesap sormuyor ve iktidarın “hamaseti” ile yetiniyorlar" dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle:

“İsrail’i ve İsrail’in Gazze’deki soykırım girişimini lanetleyen miting sırası dün İstanbul’da idi. Pek çok Avrupa ülkesinde de benzer mitingler yapılıyor. Bu mitinglere katılanlar sadece Müslümanlar değil; İsrail’in soykırımından rahatsız olan farklı dinlerden vicdanlı insanlar da bu mitinglere katılıyor, hükümetlerinden hesap soruyorlar. Bizde eksik olan ise tam da bu. Bizde bu mitinglere katılanlar kendi hükümetlerinden hesap sormuyor ve iktidarın “hamaseti” ile yetiniyorlar.

‘GAZ ALMAK DIŞINDA HİÇBİR AMACI VE FAYDASI YOKTUR’

Bu mitinglere katılanlar, Türkiye’deki iktidara;

-İsrail’e güzel bağırıp çağırıyorsunuz da İsrail’le ticaret alabildiğine devam ediyor.

-İsrail’e Türk limanlarından ayda 500 kadar gemi seferi yapılıyor, bu gemiler kimin?

-İsrail’e askerî malzeme gönderilmesine bile izin veriyorsunuz, bu malzemeleri İsrail’e kim satıyor?

-Bir yandan İsrail’e sövüp diğer yandan askerî malzeme dahil her şeyi satmak halkı kandırmak değil mi?

– Sizin İsrail’i destekleyen Batı hükümetlerinden ne farkınız var? Anlatsanız da dinlesek!

Diye sormadığınız müddetçe bu mitingler boştur. Siyasi olarak kullanmak ve gaz almak dışında hiçbir amacı ve faydası yoktur."

Kaynak: Gerçek Gündem