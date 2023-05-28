Faik Öztrak: 'Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sona erdi.

Oy sayımı işleme devam ederken; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kameraların karşısına geçti.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ikinci tur oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bu seçimde görev alan polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz.

PARTİ GÖREVLİLERİNE TALİMAT

Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız.

Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz.

Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz, ve ıslak imzalı tutanakları Genel Merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların, nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil. AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük. Bu yüzden, tekrar ediyorum, görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

İKTİDARA UYARI

Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz: sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

Milletimiz, saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin."