EYT ve seçim tartışmaları: AKP kulislerinde konuşulanlar neler?

TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin güneydoğusunu vuran deprem dolayısıyla 28 Şubat'a kadar ara vermişti. Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş, Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyordu.

EYT'liler için merak korusu olan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nun ilk düzenlemesi olacak. Vergi aflarını içeren yapılandırma da ilerleyen günlerde gündeme gelecek.

DEPREM İÇİN NE YAPILACAK?

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'in haberine göre; AKP, Meclis'in çalışmalarına başlayacağı önümüzdeki haftayı deprem felaketi ve etkilerinin araştırılması komisyonu kurulmasıyla kapatmayı planlıyor. AKP, beş parti grubunun imzasıyla araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Ancak muhalefet, buna temkinli yaklaşıyor. Muhalefet, depremler sonrası kurulan araştırma komisyonları sonucunda çıkan raporlardaki tespitler ile önerilerinin ne kadar uygulandığını tartışmaya açacak. Muhalefet, ayrıca deprem felaketi, öncesindeki tedbirsizlik sonrasındaki koordinasyonsuzluğu da Genel Kurul'a taşıyacak.

AKP içinde de özellikle depremin olduğu 6 Şubat ve sonraki iki gün içindeki koordinasyonsuzluk eleştiriliyor. AKP MYK'da da ilk günlerdeki hataların tespit edilmesinin gündeme geldiği öğrenildi.

NORMALLEŞME İSTEĞİYLE BAŞÖRTÜSÜ GÜNDEMDEN ÇIKMADI

AKP'nin sürekli gündemde tutmaya çalıştığı başörtüsü ve aileye ilişkin anayasa teklifi de gündemden çıkmış değil. AKP, deprem sonrası hızla normalleşme istiyor. AKP'li kaynaklar, "Normalleşmemiz lazım. Bu depremi ve o bölgeyi unutmak demek değil. Ama verdiğimiz sözler var. Meclis'in kendi gündemi var. Verdiğimiz sözlerden biri de başörtüsü" diye konuştu.

SEÇİM EN GEÇ 18 HAZİRAN

En önemli konulardan biri seçim. Anayasa'ya rağmen seçimin ertelenmesi çağrılarına AKP de sıcak bakmıyor. AKP içinde seçimin ertelenmesi tartışmaları, hem ekonomik krizin derinleşmesi hem muhalefetin "seçimden kaçma" söylemlerine karşı kendi aleyhlerine dönebileceği şeklinde değerlendiriliyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yetişmediği takdirde 18 Haziran'da yapılacağı görüşü hakim. AKP'liler de Anayasa'ya göre seçim ertelenmesinin mümkün olmadığını vurguluyor.

AKP'nin nasıl bir seçim kampanyası yapacağı da konuşulmaya başlandı. AKP'den üst düzey yetkili, "Normal bir seçim kampanyası yapmak mümkün değil. Önce afet bölgesinin toparlanması sonra afete karşı adımlar atmamız lazım. Bunun üzerine kampanya yürür" yorumu yaptı.