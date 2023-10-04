Eski vali hakkında yakalama kararı

Eski Rize Valisi Kasım Esen’e, yargılandığı FETÖ davasında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Esen’e yönelik hapis cezası kararı kesinleşti. 4.5 yıl daha tutuklu kalması beklenen Vali Esen için önceki gün yakalama kararı çıkarıldı. Esen’in eski Danıştay üyesi eşi Halide Esen’e FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Esen çiftinin, bir dönem Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan oğlu da firari.

Halk TV'de yer alan habere göre, Rize eski Valisi Kasım Esen, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden 2 hafta sonra gözaltına alındı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Esen, 6 gün sonra da tutuklandı. Bir yıla yakın tutuklu kalan Esen 11 Ekim 2017’de tahliye edildi.

Yargılaması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan Vali Esen’e ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezanın gerekçelerinden biri de, örgütün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olmasıydı.

YAKALAMA KARARI

Dosya itirazlar sonucu Yargıtay'a kadar taşındı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin incelemesi sürerken, Kasım Esen’in avukatı, Bylock uygulamasını Vali Esen’in değil, oğlu Mustafa Enes Esen ile gelini Meryem Selma Esen’in kullandığını belirten bir dilekçe sundu. Ayrıca Esen’in, vali olması nedeniyle yargılamayı yapan mahkemenin yetkisiz olduğu kaydedildi.

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise temyiz başvurusunu reddetti ve kararı onadı. Önceki gün Esen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Esen’in 4.5 yıl daha hapiste kalması bekleniyor.

DANIŞTAY ÜYESİ EŞİNE DE 6 YIL 3 AY

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Esen’in Danıştay üyesi eşi Halide Esen de yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu bozdu. Ancak, dosyaya yeniden bakan Daire kararında direndi. Direnme kararı sonrası dosya bir kez daha Kurul’a gönderildi. Anılan davada, FETÖ’nün yargı imamı olan Osman Karakuş ile görüşmekle suçlanan Halide Esen “Ben değil, eşim (Kasım Esen) görüştü” dedi. Darbe girişiminden 2 gün sonra gözaltına Halide Esen de 2 yıla yakın tutuklu kalmıştı.

Bu arada Halide-Kasım Esen çifti, FETÖ’den ceza alırken, çiftin iki oğlu ve gelinlerinin de benzer soruşturmalara konu oldukları öğrenildi. Bir dönem Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Mustafa Enes Esen, FETÖ soruşturması nedeniyle Belçika’ya kaçtı. Yargıtay başvurusunda, firari konumdaki Mustafa Enes Esen ile eşi Meryem Selma Esen’in Bylock kullanıcı olduğu bilgisine yer verilmişti. Çiftin avukat oğlu Esat Selim Esen ise, ‘FETÖ itirafçısı’ olduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Firari konumdaki Mustafa Enes Esen ile Meryem Selma Esen'in Belçika'ya yerleştikleri anlaşıldı.