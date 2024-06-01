Eski İYİ Parti'li Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye geçti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu'nun partisinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandığını duyurdu.

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Eski İYİ Parti'li Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye geçti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı (MKYK) öncesi açıklamalarda bulundu.

Destici, BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Türker Yörükçüoğlu'nun rozet takdimini gerçekleştirdi.

Destici, Türker Yörükçüoğlu'nun Nizamı Alem Ocakları'nda ve partide kendisiyle birlikte çalıştığını ve şehit Muhsin Başkan'a da siyasi danışmanlık yaptığını belirtti. Destici, "Tabiri caizse Türker kardeşimiz yuvasına döndü" diyerek Yörükçüoğlu'nun BBP'ye katılımını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Eski İYİ Parti'li Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye geçti - Resim : 1

Türker Yörükçüoğlu da konuşmasında, "Genel başkanımızın daveti üzerine gözlerimizi açmış olduğumuz siyasi hayatta ve millete hizmet yolunda yürüdüğümüz serüvenimiz boyunca bu millete hizmet etmeye çalıştık" dedi.

Yörükçüoğlu, Büyük Birlik Partisi'nin Türk milletinin manevi değerlerini temsil eden bir parti olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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