Uzun süredir bir araya gelmemişlerdi: Soylu, Yerlikaya'yı ziyaret edecek

Eski İçişleri Bakanı, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun, Komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret edeceği bildirildi.

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Uzun süredir bir araya gelmemişlerdi: Soylu, Yerlikaya'yı ziyaret edecek

İçişleri Komisyonu üyesi milletvekilleri, Komisyon Başkanı Süleyman Soylu’nun çağrısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, Ankara'daki terör saldırısı üzerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu’nun makamından aranan İçişleri Komisyonu üyelerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya düzenlenecek geçmiş olsun ziyareti için uygunluk durumları soruldu.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre; komisyon üyesi milletvekilleri, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı Meclis’te ziyaret edecek. 16:30’da gerçekleşecek ziyaretin Meclis’te gerçekleşecek olmasının sebebi Bakan Yerlikaya’nın Meclis Genel Kurulu’nda nöbetçi bakan olarak görevli olması.

Öte yandan ziyaret için komisyona üye tüm milletvekilleri aranırken Yeşil Sol Parti’nin üç milletvekili aranmadı. Ziyarette Yeşil Sol Parti milletvekilleri bulunmayacak.

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