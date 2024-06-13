Eski HDP'li başkan tutuklandı

Muğla'da terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Marmaris eski İlçe Başkanı Abdullah İpekli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Son Güncelleme:
Eski HDP'li başkan tutuklandı

Muğla'da HDP'nin eski Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli, terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklandı. İddialara göre Abdullah İpekli, 2015 yılında Marmaris'te örgüte müzahir kişilerden "vergi" adı altında para toplayarak terör örgütüne finans sağlamış.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.

Şüpheli, ifadesinde "Abdullah İpekli'nin Muğla'da 2015’te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.

Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, Abdullah İpekli ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.

Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah İpekli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kimse bilmiyor! Çiçeğin açmasını önlüyor ve çiçeğin solmasına yol açıyor Kimse bilmiyor! Çiçeğin açmasını önlüyor ve çiçeğin solmasına yol açıyor
Erdoğan, İspanyol gazetecinin 'Kavala ve Demirtaş' sorusuna çıldırdı: Başını sallama! İspanyol gazetecinin 'Kavala ve Demirtaş' sorusu Erdoğan'ı çıldırttı
Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: 'Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor' Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı
Bakan Yerlikaya Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyımı savundu: 'Demokrasimiz korunaksız değil' Bakan Yerlikaya Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyımı savundu
Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva
Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı: 'İYİ Partililerin yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında açıklama yapmalı' 'Partililerin yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında açıklama yapmalı'
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha: Toplam bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL! Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek