Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

11 Şubat'ta yaşamını yitiren Baykal için ilk tören CHP Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Törene çok sayıda CHP'li katılıyor.

Baykal, Meclis'te yapılacak törenin ardından sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bugün burada bir vatanseveri, partimizin dördüncü genel başkanı Deniz Baykal'ı sonsuzluğa uğurlamak için bir araya geldik.

Duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim.

Ülkemiz ve dünya için son derece zor ve karanlık günlerin eşiğinde, İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde doğdunuz. O yılların sosyal, siyasal ve ekonomik ikliminde, geleceği belirsiz günlerinde aileniz her şeye rağmen yarınlara duyduğu umutla size Deniz ismini verdi. Bütün ömrünüzü, isminize uygun bir şekilde bu güzel ülkemizin refahına, huzuruna, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. 1 Mart tezkeresine karşı gösterdiğiniz tarihsel duruş milletimiz tarafından asla unutulmayacak.

Sayın Genel Başkanım, Kuvâ-yi Milliye'ci bir ailenin ferdi olarak bu ülkenin dünü ile yarını arasında köprü olarak kalmadınız, Ülkemizin güzel geleceğini, demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz. Milli Mücadelemizin büyük komutanı, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de CHP'dir' der. Ne mutlu size ki, Mustafa Kemal'in iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, unutulmayacak emekleriniz var.

Sayın Genel Başkanım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlılığından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'de diğer siyasi parti liderleriyle birlikte zincirbozanı yıkıp geçen de 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan sizdiniz.

Biz yani CHP'nin sizden sonraki kuşakları, demokrasi mücadelesini Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten ve sizden öğrendik.

Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum, ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz, ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Hoşça kalın Sayın Genel Başkanım.