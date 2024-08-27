Eski CHP Başkanlarıyla Görüşen Özel’den Açıklama: 'Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Edeceğim'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na katıldı.

Resepsiyonun ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Özel, “İlginize çok teşekkür ediyoruz. Bugün neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir kurumun yaş gününü, 100’üncü yılını kutlamaya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, hem partimiz hem de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla, üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın 10 kişi ile Ankara’da kurduğu, bugünlere ulaşmış bir kurumun 100’üncü yılındayız. 100 yıl boyunca Cumhuriyet’e sahip çıkmış, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmış ve şu anda Türkiye’nin en büyük özel bankasını, dünyanın sayılı bankalarından bir tanesi olan İş Bankası’nı böyle bir günde görmek gerçekten hepimiz için kıvanç vericiydi” dedi.

'LİYAKAT VE ÇAĞI YAKALAMA' VURGUSU

Liyakatin öneminin Türkiye İş Bankası’nda görülebileceğini vurgulayan Özel, “Biz bu akşama önceki genel başkanlarımızla birlikte katıldık. İş Bankası’nın başta Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün gösterdiği ev sahipliğine yürekten teşekkür ediyoruz. İş Bankası’nın başarısına bakarsanız, İş Bankası, kökleri sağlam bir kurum. Liyakatle yönetiliyor. Liyakatle yönetilmenin, torpilin, birilerini tanımanın değil de gerçek emeğin ve liyakatin ne demek olduğunu ve ne sonuç getireceğini merak edenler İş Bankası’na baksınlar."

'TÜRKİYE BÖYLE YÖNETİLECEK'

"Yine İş Bankası’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, tam olarak 1970’lerde Ecevit’in deyimiyle halk sektör denilen ve çalışanların işin sahibi olduğu, halkın da en önemli destekçisi, halkı da en çok destekleyen kurumlardan bir tanesi İş Bankası bugünlere bu kadar büyük başarı ile ulaşıyorsa, kurucusundan, kuruluşundan, bilimsellikten, liyakatten ve çağı yakalamasından geliyor. Türkiye de böyle yönetilirse dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelebilir. Ümit ediyorum Türkiye böyle yönetilecek ve bu kadar başarılı olacak” ifadesini kullandı.

'ÖNERİLERİ ALMAK BANA DÜŞER'

Genel Başkan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resepsiyonda yer almaması hakkındaki soruya ise, “Sayın Genel Başkanın bir ayrı programı var, bugün akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Partide bir tüzük değişimi var, onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini, uyarılarını, önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul’da değerli üç genel başkanımızla yaptık. Ankara’ya döndüğümüzde de Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğim, kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlik ve beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için de kendilerine çok teşekkür ediyorum” yanıtını verdi.