Eski Bakan Türkiye'nin En Çok Konuştuğu Şirkete Yönetici Oldu

Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO oldu. Turhan'ın aylık 1 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü.

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Eski Bakan Türkiye'nin En Çok Konuştuğu Şirkete Yönetici Oldu

Sözcü’de yer alan habere göre, Kamuoyunda iktidara yakınlığı ile tanınan şirketlere AKP’li bakanların transferine bir yenisi daha eklendi.

Ulaştırma ile Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan’ın Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmasının ardından eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da Limak, Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketlerinin birlikte işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu şirketine CEO oldu. Yaklaşık 2 ay önce bu göreve başlayan Turhan’ın aylık 1 milyon lira maaş aldığı iddia edildi.

BAYRAMLARDA ÇOK KAZANIYOR

Kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) kapsamında yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan ve işletilen Kuzey Marmara Otoyolu, 3’üncü boğaz köprüsü dahil Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesimi ve Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesimini işletiyor. Avrupa yakasında Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, Anadolu yakasında Anadolu Otoyolu İşletme AŞ olmak üzere iki ayrı şirketten oluşuyor. Devlet otoyollarına göre çok daha yüksek geçiş ücretleri ödenen özel otoyollar, özellikle bayramlarda yoğun geçişler sayesinde adeta para basıyor.

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