Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi: 2 yıla kadar hapsi istendi

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı. İlgezdi'nin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi: 2 yıla kadar hapsi istendi

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, başkanlık yaptığı dönemde, ruhsata aykırı inşa edilen 6 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporuna yer verildi.

Buna göre raporda, ilçede İmar Kanunu'na aykırı yapılan bazı projeler olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak belediye görevlilerinin buna uymadıkları belirtildi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İlgezdi ve 8 kişi hakkında soruşturma izni verildiği, Danıştaya yapılan itirazın da reddedildiği anlatılan iddianamede, İlgezdi ve 8 şüphelinin Belediye Encümenince ilçedeki 6 taşınmazla ilgili 2020-2021 arasında verilen ruhsata aykırı yapıların yıkılması yönündeki karara uymadığı kaydedildi.

İddianamede, suçlamaları kabul etmedikleri belirtilen Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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