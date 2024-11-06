Esenyurt'ta Kayyım Protestosu: CHP'lilere Kalkanlı Müdahale

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasına karşı ilçede başlayan demokrasi nöbetleri ve eylemler sürüyor. Bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Eylem sırasında Engin Altay, belediye yakınındaki bir kafeye geçti. Bunun üzerine Taşcıer, Uzun ve Çelik de arkasından gitmek istedi.

Polis ekipleri ise CHP heyetinin önlerine kalkanlar yerleştirerek geçişe izin vermedi. Sözlü tartışmanın ardından arbede yaşandı. CHP’liler, “Yaptığınız hukuksuzluk” diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra Taşcıer, Uzun ile Çelik’in de geçişine izin verildi.

Kaynak: ANKA