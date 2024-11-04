Esenyurt Belediyesi Önünde Abluka! 'Milli İradeyi Gasp Girişiminiz Yine Sandıktan Dönecek'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanıp belediyeye kayyım atanmasına tepkiler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz gün Esenyurt Belediyesi'nde "nöbete başlayacaklarını" açıklamasının ardından CHP grubu Meclis toplantısına girmek için bugün belediyenin önüne gitti.

Polis ablukasıyla karşılaşan ve içeri alınmayan partililerle kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanırken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Suç işliyorsunuz" diyerek ablukaya tepki gösterdi. Çelik, arbede sırasında darbe alarak yere düştü.

'KANUNSUZ HAREKET EDİYORSUNUZ'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın saat 10.30 civarında belediye binası önünde şu açıklamayı yaptı:

"Polisler şu anda aldıkları emirle beraber kanunsuz bir şekilde hareket ediyorlar. Hatırlıyor musunuz 2019'da İmamoğlu'nun belediye başkanlığı mazbatasını iptal edip kayyum vali atadılar ve sonra milli irade karşısında o vali tekrar valiliğine geri döndü. Şimdi de İçişleri Bakanı olan o vali, belediyelere yine kayyum atıyor.

'TELEFON KAYDINI SUÇ SAYAMAZSINIZ'

12 yıl öncesine giderek telefon kaydı alıp bir terör suçlaması yapmaya çalışmak, kendisinin bulunmadığı ortamlarda adının geçmesini dahi suç saymak, AKP'li vekillerin beraber yemek yediği kişilerle ilişkilendirip terör suçu saymak tam AKP'ye yakışır."

'SENİ O KOLTUKTAN KALDIRACAĞIZ KAYMAKAM'

Gökhan Günaydın, saat 11.20'de şu açıklamada bulundu:

"Kaymakam 12 saat içinde vali yardımcısı yapıldı, ilk yaptığı şey Esenyurt Belediye Başkanı koltuğunda poz vermek. Ey kaymakam! Seni o koltuktan kaldıracağız. İçişleri Ali Yerlikaya milletten almadığı yetkiyle İBB koltuğuna oturmuş ve oradan poz vermişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını indirip depoya kaldırmıştı. Sonra o fotoğraf geldi, Yerlikaya gitti.

'GASP GİRİŞİMİ YİNE SANDIKTAN DÖNECEK'

İstanbul'un 39 ilçesi var. Bunlardan 28'i CHP ilçesi. Ve sadece CHP'li belediyeler şu anda içeri alınmıyor. Ahmet Özer'e terörist muamelesi yapıyorlar bir telefon görüşmesi nedeniyle. Geriye yönelik 12 kaydını almışlar. Yahu geçmişte sizin yaptıklarınızı çıkaralım o zaman. Dışarıda biriyle telefonla konuşuyorsunuz, bu adam yıllar sonra suç işleyip tutuklanacak. Siz bunu nasıl bilebilirsiniz? Bu tertemiz arkadaşlar CHP'yi temsil ettiği için içeri alınmıyor. Milletin iradesini gasp girişiminiz yine ve yine sandıktan dönecek!

'ÖZER'İN BIRAKTIĞI YERDEN ONUN YERİNE ÇALIŞACAĞIZ'

Bu sabah yine 3 belediyeye kayyım atanmış. Yahu Bahçeli değil miydi bu insanlara el uzatan? DEM Parti değil mi seçimi kazanan? Bu nasıl iştir? Siz bunu 2019'da da denediniz, 800 bin oy fark yediniz. 2024'te de katlanarak arttı. Yine öyle olacak. Biz milletin iradesine saygılıyız ve asla o iradeyi gasp ettirmeyeceğiz. Bugünden itibaren gruptan 4 CHP'li burada bulunacak. Belediye üyelerimiz ve parti meclisimiz burada olacak. Özer'in bıraktığı yerden onun çalışmalarını tamamlayacağız. Ahmet Özer'in yokluğunda CHP Esenyurt için ne yapmış teker teker sayacağız."

'İLÇE BİNAMIZ DA ABLUKAYA ALINMIŞ'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 12.15'te şu açıklamayı yaptı:

"Burada sabahtan beri abluka var, arkadaşlarımız darp edildi. CHP ilçe binamızın da abluka altına alındığına yönelik bir bilgi geldi, henüz teyitli değil. Şimdi oraya geçiyoruz. Millet iradesine vurulmuş bu darbeye karşı komşularımızla, halkımızla mücadeleye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!"

Kaynak: Gerçek Gündem