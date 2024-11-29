Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hakkında Yakalama Kararı! Evine Baskın Yapıldı

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanıp başkan Ahmet Özer'in de tutuklanmasına tepki yağarken, şimdi de Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile ilişkili olduğu gerekçe gösterildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Esenyurt'ta baskın düzenledi. Yalçın'ın evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyallere el koyan ekiplerin Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.

GÖZALTI GEREKÇESİ NE?

Yalçın’ın görev arkadaşı olan bir diğer Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç, çıkarılan yakalama kararına ilişkin 12punto'ya konuştu. Kılıç, kararın hukuki değil, iktidar eliyle verildiğini belirterek, “Onların gözaltı kararı için delile ihtiyacı yok. Biz tüm yol arkadaşlarımız için aynı şeyi söyleriz, biz işimizi doğru düzgün yaptık hiçbir şekilde bu halkın menfaati dışında bir işe karışmadık. Vicdanen ve hukuken rahatız ama siyaseten onlar şu anda belirleyiciler” ifadelerini kullandı.

Şu anda kendisine ulaşamadıklarını ifade eden Kılıç, Yalçın’ın gözaltı kararı gerekçesine dair, “Osman Yalçın'a çıkarılan gözaltı kararı gerekçesinin Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçesinden farklı olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Kaynak: AA