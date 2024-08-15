'Erken Seçim' Anketi: Fark Yüzde 8'i Buldu

ORC Araştırma, erken seçim anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre vatandaşların yarısından fazlası erken seçim yapılması gerektiğini düşünüyor.

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'Erken Seçim' Anketi: Fark Yüzde 8'i Buldu

ORC Araştırma, 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların büyük bir kısmı erken seçim olması gerektiğini söyledi. Mayıs ayından itibaren aynı anketin sonuçlarına bakıldığında, evet diyenlerin oranında ciddi ölçüde artış olduğu da görüldü.

Ankete verilen yanıtlar şöyle:

Evet: %47,5

Hayır: %39,5

Fikrim Yok: %13,0

Aylara göre dağılıma bakıldığında ise "Evet" ve "Hayır" diyenlerin oranının mayıs ayından itibaren arttığı, buna karşılık "Fikrim Yok" diyenlerin oranının azaldığı görüldü.

'Erken Seçim' Anketi: Fark Yüzde 8'i Buldu - Resim : 1

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