Erkan Baş ve Özgür Özel görüştü: Açıklama yapılmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir saat süren bir görüşme yaptı.

Erkan Baş ve Özgür Özel görüştü: Açıklama yapılmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

TİP Genel Başkanı Baş'a, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil eşlik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel tarafından karşılanan Baş ve Kadıgil, CHP Genel Başkanı Özel ile 1 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılmadı. Baş ve Kadıgil'i, binadan yine Deniz Yücel uğurladı.

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