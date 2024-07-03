Erkan Baş, TÜİK İçin Harekete Geçti: Suç Durusunda Bulunacak

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

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Erkan Baş, TÜİK İçin Harekete Geçti: Suç Durusunda Bulunacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına sert tepki gösterdi. Baş, TÜİK hakkında derhal suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Baş, "Türkiye'de herkes bu enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını biliyor. Burada açık bir suç işleniyor" dedi.

Baş, TÜİK'in enflasyon oranlarını küçük gösterdiğini ve bilerek yanlış rakamlar verdiğini iddia etti. Baş, "TÜİK yalan söylüyor. Söylediği yalan nedeniyle de çocuklar okula aç gitmek zorunda kalıyor. Çocukların süt parasını çalan bir TÜİK'ten söz ediyoruz. İnsanların alın terini gasp eden bir TÜİK'ten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının memur ve emeklilerin maaş zamlarını doğrudan etkilediğini belirterek, "Burada yağma suçu işleniyor" dedi. Baş, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve bu konuda sessiz kalmayacaklarını vurgu

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