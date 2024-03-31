Erkan Baş aday olmuştu: Gebze'de son durum ne?

2024 Yerel Seçimlerine ilişkin sonuçlara göre TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın aday olduğu Gebze'de AKP oyların yüzde 50'sini aldı.

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Erkan Baş aday olmuştu: Gebze'de son durum ne?

2024 Yerel Seçimleri'nde sandıklarda oy sayımı devam ederken; ilk sonuçlarda gelmeye başladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın aday olduğu Gebze'de AKP saat 21 itibari ile oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.

İYİ Parti'nin adayı yüzde 23,38 alırken; Erkan Baş'ın oyu Yüzde 16,39 olarak kayıtlara geçti.

Oy sayımları devam ediyor.

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