Erişime Engellenen Instagram ve Hedefteki TikTok: Bu Uygulamaları En Çok Hangi Partinin Seçmeni Kullanıyor?

Partilere göre seçmenlerinin en çok hangi sosyal medya aplikasyonunu kullandığı da belli oldu. AKP, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti seçmeninin ilk tercihi Instagram oldu. Seçmeni en çok Instagram kullan ilk üç parti de sırasıyla İyi Parti, Dem Parti ve MHP. CHP seçmeni, en çok TikTok kullanan seçmen oldu.