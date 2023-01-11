Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...'

Şahin şöyle konuştu:

İktidar ortakları, şaşkınlıkları ve çaresizlikleri nedeniyle ne dediklerinin tam farkında değiller. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasının değiştiğini ifade ediyorlar. Oysa 2007 değişikliğiyle anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası ne haldeyse bugün de aynı noktada. Özellikle 2017’de yapılan anayasa değişikliğiyle 101’inci maddede hiçbir düzenleme yapılmadan 116. maddenin tamamı değiştirilmiş.