Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...'
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olamamasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.
Şahin, “Sayın Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa sandığı 6 Nisan’dan önce getirmesi lazım. Aksi takdirde atacağı her adım anayasaya aykırılık teşkil edecektir” dedi.
Şahin şöyle konuştu:
İktidar ortakları, şaşkınlıkları ve çaresizlikleri nedeniyle ne dediklerinin tam farkında değiller. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasının değiştiğini ifade ediyorlar. Oysa 2007 değişikliğiyle anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası ne haldeyse bugün de aynı noktada. Özellikle 2017’de yapılan anayasa değişikliğiyle 101’inci maddede hiçbir düzenleme yapılmadan 116. maddenin tamamı değiştirilmiş.
Maddenin ikinci fıkrasında cumhurbaşkanına doğrudan seçimlere götürebilme ve Meclis’i feshetme yetkileri tanınmış. 116. maddenin 3. fıkrasında cumhurbaşkanının ikinci döneminde, Meclis’in talep etmesi halinde seçimlerin yenilenmesi kararının verilebileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.