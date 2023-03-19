Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: 'Sonuçları çarşamba günü aldım'
Takvimin açıklanmasıyla seçim gündeminde her geçen gün yeni bir hareketlilik yaşanırken anketlerin ortaya koyduğu sonuçlar da dikkatle takip ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan da az bir süre kala siyasi partiler de kamuoyu araştırmalarına hız verdi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Bu oluşumun en büyük rakibi Millet İttifakı'nda ise aday, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle masadan kalktığı ve üç gün sonra ara formüllerin bulunmasıyla geri döndüğü krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı.