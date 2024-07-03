Erdoğan'ın Kayseri Olaylarına İlişkin Açıklamasına Deniz Yücel'den Sert Tepki

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yücel, ülkedeki sığınmacı sorunun baş sorumlusunun bizzat Erdoğan olduğunu vurgulayarak, hükümetin muhalefeti suçlamaktan başka çare bulamadığını ifade etti.

CHP MYK saat 14.00’de toplandı. MYK toplantısı sürerken gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

CHP Sözcüsü, sığınmacı sorununun bir beka sorunu haline geldiğini ve bu sorunun Erdoğan yönetimi tarafından yaratıldığını vurguladı. Yücel, hükümetin diplomasi yollarını kullanarak sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine yönelik anlaşmalar yapması gerektiğini belirtti.

'BU SORUNU NASIL YARATTIYSANIZ ÖYLE BİTİRMEK ZORUNDASINIZ'

Yücel, şöyle konuştu:

''Türkiye, acilen toplumsal huzuru önceleyen bir göç politikası geliştirmelidir. Diplomatik yollarla, Suriye ve Türkiye arasında sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması artık elzemdir. Bu konuya yönelik çoktan acil eylem planı hazırlanmalıydı.

Bu konuya yönelik çoktan diyalog yollarına başvurulmalıydı. Ancak bunların hiçbiri yapılmadı. 'Meliydi, malıydı' lar bir kenara bırakılmalı ve artık bir an önce harekete geçilmelidir. Halkımızın sığınmacılardan kaynaklanan ve toplumsal huzuru bozan en ufak bir kıvılcıma dahi tahammülü kalmadığı ortadayken halka rağmen halka inat politika gütmenin başta iktidar olmak üzere kimseye bir faydası yok. Artık herkes kendi evine toprağına dönmeli, bu misafirlik daha fazla sürmemeli. Bu mesele ensarlık-muhacirlik meselesi değildir, hiçbir zamanda olmamıştır.

Ortada kutsal bir göç yok, aksine istila var, kimse kendini kandırmasın. Toplumsal huzurun bozulmaması, sokağın sesi olmak ve halkın isteklerine kör sağır dilsiz olmamak adına, AKP’nin yanlış dış politika anlayışına karşı çıkmaktan bıkmayacağız, usanmayacağız. Duymak istemeyen kulaklara daha gür bir şekilde, görmek istemeyen gözlere daha büyük puntolarla diyoruz ki; artık bu meseleden kaçışınız yok. Biz CHP olarak üzerimize düşeni yapmaya, desteğimizi sunmaya hazırız. Sığınmacı sorunu bir beka sorunudur, bu sorunu nasıl yarattıysanız öyle çözmek ve bitirmek zorundasınız nokta."

Kaynak: ANKA