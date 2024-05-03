Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki: Saray, Özel sonrası 'yumuşama' dönemini nasıl karşılıyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunmuştu.

Erdoğan, "Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Saray'dan Erdoğan'ın yumuşama mesajına ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Erdoğan'ın bu söylemi için şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan tarihi cümle; Siyasette yumuşama dönemini başlatıyoruz. Özgür Özel’in de attığı çok önemli adım ile Türkiye '100. Yıl Uzlaşması' dönemine giriyor. Hayırlı olsun."

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’dan tarihi Cümle; SİYASETTE YUMUŞAMA DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ.



ÖZGÜR ÖZEL’in de attığı çok önemli adım ile TÜRKİYE “100. Yıl Uzlaşması” Dönemine giriyor🇹🇷



Hayırlı Olsun🙏🇹🇷❤️ https://t.co/LcUOZUejyo — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) May 3, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem