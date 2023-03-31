Erdoğan'ın 3 aylık düşüşü anketlere böyle yansıdı

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Ocak, Şubat ve Mart ayında yaptıkları anketlerin sonuçlarını yayınladı.

Seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce
Erdoğan'ın 3 aylık düşüşü anketlere böyle yansıdı - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın katılacağını açıkladı. Böylece cumhurbaşkanlığı yarışı resmen başladı. 

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Erdoğan'ın 3 aylık düşüşü anketlere böyle yansıdı - Resim: 2

Yaklaşık bir buçuk ayın kaldığı seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağı yönündeki tartışmalar hareketlendi. 

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Erdoğan'ın 3 aylık düşüşü anketlere böyle yansıdı - Resim: 3

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Ocak, Şubat ve Mart ayında yaptıkları anketlerin sonuçlarını yayınladı. 

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Erdoğan'ın 3 aylık düşüşü anketlere böyle yansıdı - Resim: 4

Anket sonuçları, Erdoğan'ın 3 aylık oy düşüşünü gözler önüne sererken; İnce ve kararsızların tercihlerinin seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyeceğini gösteriyor. 

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